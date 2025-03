El infierno vuelve a Gaza

Israel ha reventado dos meses de precario alto el fuego con un brutal ataque aéreo y artillero sobre Gaza que ha dejado como primer resultado ... una masacre: al menos 400 gazatíes muertos, casi la mitad de ellos niños. La lista de víctimas incluye a destacados dirigentes de Hamás, entre ellos sus responsables de Gobierno y de seguridad interna, así como al portavoz de Yihad Islámica. En una decisión comunicada al Ejecutivo de Donald Trump, Tel Aviv justifica el regreso de las hostilidades en que el terrorismo palestino se resiste a liberar a los rehenes israelíes que mantiene en su poder tras los atentados del 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa de Netanyahu, Israel Katz, urgió a la devolución de 59 apresados en La Franja si los palestinos no quieren que se abran «las puertas del infierno», a las que ya se refirió Trump.

Parece evidente que el Gobierno de Israel no tiene propósito alguno de abandonar sus posiciones en Gaza o procurar su reconstrucción en favor del bienestar de la población palestina. Un hecho lo viene a confirmar. El partido extremista Poder Judío de Itamar Ben Gvir, que había abandonado el Ejecutivo hebreo al estar en contra de toda tregua con Hamás, anunció ayer su regreso al Gabinete de Netanyahu. La ocupación israelí en La Franja ha cobrado más fuerza si cabe con la vuelta de Trump a la presidencia de Estados Unidos y el interés mostrado por el magnate de recrear un delirante destino turístico a orillas del Mediterráneo, a cuenta de la muerte y de la expulsión de sus habitantes.

El aislamiento total de Gaza impuesto por esta última oleada israelí de ataques, perpetrada durante el Ramadán, echa por tierra la esperanza de dar la vuelta a la situación mediante una nueva ronda de conversaciones en Doha. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llama a respetar el alto el fuego, mientras Bruselas pide «contención» a Israel y considera «deplorable» el asedio a la población civil.

Pero la espiral de violencia, desatada tras los ataques terroristas de Hamás del 7-O, no dibuja un espacio proclive a la posibilidad de retomar las negociaciones en busca de una nueva tregua. Hamás y Yihad Islámica forman parte de estructuras de poder fundamentalista de la que no pueden liberarse los palestinos porque la han acabado considerando parte de su identidad. También por eso el mundo democrático debe ofrecer a los habitantes de Gaza una puerta abierta a la esperanza, no solo al infierno.