Histórica condena a Bolsonaro

La condena a 27 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo brasileño al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva recuperara el poder tras su victoria en las elecciones de 2022 merece el calificativo de histórica. Histórica en el marco de las turbulencias que han venido sacudiendo al gigante sudamericano; por lo que representa una pena semejante para quien lideró el país y añade a su condición de político la de militar; por la conducta castigada, nada menos que intentar subvertir por la fuerza el orden democrático; por el afianzamiento del Poder Judicial frente aquellas prácticas del Ejecutivo –en este caso, de orientación ultraderechista– determinadas a vulnerar la legalidad más elemental; y por el mensaje de calado que se proyecta sobre una sociedad tan dividida y erosionada por la violencia política y hacia una comunidad internacional en la que cunde un nuevo matonismo institucionalizado. No es ocioso que Donald Trump tratara de coaccionar a la justicia brasileña con sus aranceles y ahora haya salido en defensa de su «amigo» jactándose de que él logró sortear responsabilidades por el asalto al Capitolio. Con Bolsonaro sentenciado ganan el Estado de derecho de su país y el respeto a la ley como norma para los demás.

