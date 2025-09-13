El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Jair Bolsonaro. AFP
Editorial

Histórica condena a Bolsonaro

Con Bolsonaro sentenciado ganan el Estado de derecho de su país y el respeto a la ley como norma para los demás

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:17

La condena a 27 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo brasileño al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva recuperara el poder tras su victoria en las elecciones de 2022 merece el calificativo de histórica. Histórica en el marco de las turbulencias que han venido sacudiendo al gigante sudamericano; por lo que representa una pena semejante para quien lideró el país y añade a su condición de político la de militar; por la conducta castigada, nada menos que intentar subvertir por la fuerza el orden democrático; por el afianzamiento del Poder Judicial frente aquellas prácticas del Ejecutivo –en este caso, de orientación ultraderechista– determinadas a vulnerar la legalidad más elemental; y por el mensaje de calado que se proyecta sobre una sociedad tan dividida y erosionada por la violencia política y hacia una comunidad internacional en la que cunde un nuevo matonismo institucionalizado. No es ocioso que Donald Trump tratara de coaccionar a la justicia brasileña con sus aranceles y ahora haya salido en defensa de su «amigo» jactándose de que él logró sortear responsabilidades por el asalto al Capitolio. Con Bolsonaro sentenciado ganan el Estado de derecho de su país y el respeto a la ley como norma para los demás.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  6. 6 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  7. 7 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  8. 8 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  9. 9

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  10. 10

    La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Histórica condena a Bolsonaro

Histórica condena a Bolsonaro