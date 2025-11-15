El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Frenar la inflación en el largo plazo

«De poco sirve subir los salarios si los precios aumentan a la par y la productividad, en cambio, no logra seguir el ritmo»

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:58

Según Eurostat, los salarios españoles subieron un 19,6% en el último lustro; un dato digno de celebrar de no ser porque la inflación subió un 18% en el mismo periodo. En octubre el IPC alcanzó el 3,1% a causa del encarecimiento de la luz, los vuelos internacionales y los trenes, así como de la gripe aviar, que comienza a impactar en los supermercados. Ante esto, los sindicatos reclaman a la patronal una nueva subida de sueldos para amortiguar los efectos de la inflación. De igual modo, el Gobierno anunció esta semana un incremento salarial para los funcionarios. Medidas positivas siempre que se acompañen de otras. El auténtico reto no se reduce a incrementar los sueldos: es necesario mejorar la calidad, productividad y eficiencia del empleo. La falta de respuesta a este y otros retos estructurales explica que España siga arrastrando un alto porcentaje de precariedad laboral y que la retribución media se sitúe un 15,3% por debajo del conjunto de países comunitarios, una brecha que aumenta cada año. Y es que, de la misma manera que no basta con imprimir más billetes cuando se desata una crisis económica, de poco sirve subir los salarios si los precios aumentan a la par y la productividad, en cambio, no logra seguir el ritmo.

Te puede interesar

