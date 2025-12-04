El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación de la macroencuesta. Efe

Las formas de la violencia

Los datos de la macroencuesta del Ministerio de Igualdad muestran que aún estamos lejos de erradicar las agresiones a las mujeres

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:01

Comenta

Más de 40 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en este 2025 que aún no ha terminado. Siendo éste el crimen más terrible, son muchas las formas que toma esta lacra en nuestro país. Los datos son desgarradores: una de cada diez mujeres residentes en España ha sufrido violencia física y el 30,3 % –un total de 6,4 millones– admite haber sufrido alguna forma de agresión. Son los datos que se desprenden de la 'Macroencuesta de violencia contra la mujer', presentada este miércoles por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y en la que participaron 11.800 mujeres.

El estudio centra sus esfuerzos en desvelar las formas diversas que adopta la violencia y a las que se enfrentan las mujeres todos los días. Respecto de la sexual, la encuesta señala que el 14,5% de las mujeres manifiesta haber sido víctima de ella. Otra forma de violencia ejercida contra las mujeres es el acoso, que se ha expandido a nuevos territorios de la mano de las nuevas tecnologías: nada menos que un 36% de mujeres ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida y más de dos millones manifiestan haber recibido mensajes sexuales inapropiados de forma virtual. Por su parte, la llamada violencia económica, además de limitar la autonomía de las mujeres, tiene el perjuicio añadido de que aumenta cinco veces más el riesgo de sufrir violencia de la pareja actual. Asimismo, la psicológica es padecida por un 20,9 % de las mayores de 16 años, lo que supone 4,4 millones de mujeres.Las consecuencias de todo ello son devastadoras. No sólo por la violencia en sí misma, sino por los efectos duraderos que ésta produce en la víctima. Los estragos sobre la salud mental son un problema social de primer orden que no puede ignorarse: los datos muestran que 1,6 millones de mujeres en España sufren secuelas psicológicas posteriores –hablamos del 53,8% de las que han sufrido violencia y el 77% de las que han sufrido violación– y que las mujeres que han sido víctimas de una violación se exponen a intentos de suicidio con una probabilidad trece veces mayor. Para evitar que esta tragedia social se perpetúe, la lucha contra la violencia exige actuar en varios planos al mismo tiempo y en estrecha colaboración entre autoridades políticas, educativas y sanitarias. Y es que, pese a que España ha avanzado en los últimos años en materia de concienciación, los datos ilustran una triste realidad: hay todavía mucho trabajo por hacer.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  2. 2

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  3. 3 Hallan uno de los coches en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  4. 4

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  5. 5 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  6. 6

    «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las formas de la violencia

Las formas de la violencia