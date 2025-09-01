El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feijóo, en la inauguración del curso político, ayer en Pontevedra. Elena Fernández / Europa Press

Curso con más sobresaltos

La ciudadanía clama por que las fuerzas políticas converjan en lo esencial, atiendan necesidades reales y se alejen de la bronca continua

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:12

El inicio del curso político confirma una realidad que ya no se puede maquillar: España se encuentra atrapada en un gobierno cuyo único proyecto es ... garantizar la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. Así lo deslizó Alberto Núñez Feijóo en su acto de apertura del ciclo político en Pontevedra, y que lo percibe una mayoría de ciudadanos, que asisten con creciente desconcierto al deterioro institucional. Feijóo señaló al Gobierno por subyugar la acción política bajo el ejercicio de resistencia personal de Sánchez, donde los recursos del Estado se subordinan a su supervivencia. La imagen de un Ejecutivo que se declara inocente de todo, siempre en busca de culpables ajenos, refleja más debilidad que autoridad para el presidente del PP, quien alabó el compromiso de las comunidades autónomas frente a la inacción de la autoridad central, que durante este verano han mostrado coordinación y eficacia frente a emergencias como los incendios, según el dirigente gallego.

