El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de conductores extranjeros que han validado su carné para trabajar en España. Rodrigo Jiménez
Editorial

Sin conductores de transportes

El Gobierno ha anunciado ayudas públicas de hasta 3.000 euros para mitigar la barrera económica que supone acceder al carnet C

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

El transporte por carretera se encuentra en vacas flacas. Por un lado, se calcula que en España faltan 30.000 camioneros para hacer frente a la demanda actual, lo cual amenaza la viabilidad del transporte de mercancías. Los camioneros asumen trabajos exigentes, jornadas extensas y sueldos bajos. Cada vez son menos los que desean iniciarse en el sector, que ha perdido atractivo en los últimos años a medida que ha envejecido su plantilla. Por su parte, el sector de los conductores de autobús, un medio de transporte colectivo que conecta diariamente más de 8.000 poblaciones, acusa alrededor de 5.000 vacantes. La grave escasez en el transporte por carretera comienza a perjudicar las redes de movilidad y a las personas que dependen de sus servicios. Por el momento, no existe una solución clara a la vista. El Gobierno ha anunciado ayudas públicas de hasta 3.000 euros para mitigar la barrera económica que supone acceder al carnet C (conductores de camión) o D (autobús). Es una medida que puede aliviar el problema en el corto plazo. Sin embargo, la situación revela un problema estructural que requiere medidas de mayor calado. Abordar el asunto desde la raíz será fundamental para garantizar la viabilidad del sector en el futuro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  5. 5

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  6. 6

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  7. 7

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  9. 9

    Black friday en Valladolid: récord de ventas para las grandes cadenas y de baja intensidad para el pequeño comercio
  10. 10

    La jornada decisiva sobre la integración ferroviaria se retransmitirá en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sin conductores de transportes

Sin conductores de transportes