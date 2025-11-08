El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Planta principal de Talgo en Rivabellosa (Álava). Efe
Editorial

La compra de Talgo bajo 'el caso Jainaga'

«El trabajoso cierre de la operación nueve meses después haya coincidido con la imputación del empresario, que está citado a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional»

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

La compra de Talgo, materializada ayer por el consorcio vasco que encabeza el empresario José Antonio Jainaga y con el aval del Gobierno de España, consolida el arraigo de la compañía ferroviaria garantizando un notable número de empleos en Euskadi y permitiendo al conjunto del país retener una firma histórica que corrió el riesgo de emprender la ruta de salida hacia estados tan dispares como Polonia o India. De ambos partieron opas de adquisición que la actuación concertada entre los actores autonómicos y la activación del escudo 'antiopas', a través de la Sepi, por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lograron frenar para que Talgo permaneciera en territorio nacional preservando su paisaje industrial en una economía siempre necesitada de apuntalarlo. Las circunstancias han hecho que el trabajoso cierre de la operación nueve meses después haya coincidido con la imputación de Jainaga, que está citado a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional, por la supuesta venta ilícita de acero a Israel para la fabricación de armas. El empresario deberá ofrecer todas las explicaciones en su comparecencia ante el juez, que ha abierto una causa incómoda, en el contexto de la resolución de la adquisición de Talgo, para el discurso progazatí del Gobierno.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  2. 2

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  3. 3

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  4. 4 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  5. 5

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  6. 6 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  7. 7 Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia
  8. 8

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  9. 9

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina
  10. 10

    Así es a vista de dron el vertedero que trata los 438.356 kilos de basura diarios que generan los vallisoletanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La compra de Talgo bajo 'el caso Jainaga'

La compra de Talgo bajo &#039;el caso Jainaga&#039;