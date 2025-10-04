El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Donald Trump. Europa Press
Editorial

Un cierre a la medida de Trump

El presidente de EE UU no puede «creer que los demócratas de izquierda radical le hayan dado esta oportunidad sin precedentes»

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:57

Comenta

En su reciente encuentro con altos mandos militares, el presidente de EE UU les arengó contra «el enemigo interno»: los ciudadanos que no comulgan con su agenda ultra, en la que se apresura a avanzar aprovechando el cierre parcial de la Administración que hoy cumple su cuarto día. Donald Trump no puede «creer que los demócratas de izquierda radical le hayan dado esta oportunidad sin precedentes». Que el Gobierno federal llegue al final del año fiscal sin fondos no es una circunstancia nueva, ocurrió en quince ocasiones desde 1980, las tres anteriores con Trump en la Casa Blanca. Los dos partidos preparan la próxima gran batalla, las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Los demócratas aspiran a una mayoría en la Cámara de Representantes con la que contrarrestar un casi seguro Senado de nuevo republicano. La oposición, casi eliminada del escenario político por la apisonadora MAGA, defiende mantener la atención sanitaria de 24 millones de personas frente a la obsesión conservadora de recortar proyectos progresistas y privar de recursos a los territorios no afines. La calma que domina los mercados virará al nerviosismo si la situación se prolonga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  4. 4 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  5. 5 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  6. 6

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  7. 7

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  8. 8

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  9. 9

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  10. 10

    «Ha venido mi hija de Madrid para ir al cardiólogo para nada, podían haber avisado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un cierre a la medida de Trump

Un cierre a la medida de Trump