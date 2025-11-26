La CEOE de Valladolid, convertida en plataforma prosoterramiento

Comenta Compartir

CEOE de Valladolid ha dado un paso decisivo en su cruzada política por el soterramiento de las vías en la capital. Su puesta en escena en una rueda de prensa, su propuesta formal, con una campaña de comunicación especial, y sus argumentos respecto de esa infraestructura ferroviaria, desde hace ya muchos años solo existente en el territorio de los deseos y las promesas, responden mucho más a las características de una fórmula política o electoralista que empresarial.

Los empresarios, seguramente porque están acostumbrados a jugarse su propia supervivencia, no suelen caer en ilusionismos, propagandas ni populismos. Sin embargo, sus representantes en Valladolid han elegido un camino alejado del pragmatismo, la estabilidad y el objetivismo que suelen demandar en su día a día. Tanto en el marco del Diálogo Social como a las propias instituciones.

En ese sentido, han publicado una página web en la que prometen incluir, literalmente, un «histórico completo del soterramiento, documentación oficial, acuerdos, informes, datos, materiales descargables y ejemplos de otras ciudades que han logrado coser su trama urbana». Pero lo que ahora se muestra es una sucesión de fechas desde 1990 a 2025 con una escueta frase que, parece, pretende resumir lo que al respecto del soterramiento ha podido ser relevante en ese año. Para que nos hagamos una idea del nivel de la campaña, sin tener en cuenta el eslogan, en el año 2023 lo que se expresa es directamente falso: «El candidato a alcalde Jesús Julio Carnero rescata la idea de unir una ciudad dividida en dos. Gana las elecciones». Carnero no ganó las elecciones, las ganó Óscar Puente. La web es 'www.unamosvallaydolid.com', para quien desee comprobar el espíritu y sesgos de la iniciativa.

A partir de ahí, y según se desprende de las respuestas que su presidente, Carlos Magdaleno, ofrece en una entrevista que publicamos en El Norte de Castilla, a nadie le queda duda de que, quizás como exalcalde y exdiputado provincial por el Partido Popular más que como empresario de éxito, que lo es, este líder de la patronal recientemente nombrado aparca los argumentos objetivables, previsibles y habitualmente posibilistas de todo empresario y se arma con el discurso de los mítines. Y eso que reniega expresamente de los políticos. Se pregunta retóricamente «¿La ciudad de Valladolid quiere que el tren esté soterrado? Si Valladolid quiere eso, todo lo demás, con buena voluntad, se acuerda. Yo solo pido a los políticos, a todos los políticos, que hagan lo que quiere la ciudadanía de Valladolid». ¿Pero qué quiere la ciudadanía? ¿Y hasta qué punto la ciudadanía puede querer una cosa en 2017 y la contraria en 2023…? Además en terrenos en los que no vale cambiar el paso de un año para otro porque afecta a proyectos de larguísimo recorrido, como es el caso. En otro momento plantea: «Desde la creación de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se han producido unas cuantas situaciones que han cambiado, como ha cambiado la opinión de los políticos de los partidos que la representaban». No es serio, nuevamente, recurrir a un cambio de opinión tratándose de una obra que exige décadas desde que se mueve el primer papel... Y en cuanto al impulso: «Si en una mesa somos capaces de llegar a un acuerdo del modelo de futuro para Valladolid, lo demás nos lo tienen que decir los técnicos». ¿La mesa del soterramiento es la que decide ahora el futuro de Valladolid?