El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo el pasado a 27 de noviembre. Ignacio Gil
Dados rodando

Canción triste de J. L. Ábalos

«Hoy se ve repudiado por los suyos, olvidado y tachado de corrupto. Solo, en la cárcel, sabe que su destino es tan incierto como oscuro»

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:43

Lo tuvo todo y lo ha perdido todo. De un plumazo, ha pasado de pernoctar en los más lujosos hoteles a hacerlo en la fría ... sobriedad de Soto del Real. Comió en los mejores restaurantes, viajó en coche oficial, tuvo escoltas, todo el mundo le rendía pleitesía y su poder fue grande, enorme, influyente. Gozó de la confianza absoluta de su jefe, Pedro Sánchez, y disfrutó de estar en la cúspide del Gobierno y del Partido Socialista. Era el hombre de moda, el que recibió, nada menos, que el encargo de Sánchez de prologar parlamentariamente y presentar la moción de censura que le llevaría finalmente al poder. Ahora, el presidente le niega y afirma que para él ha sido «un gran desconocido en lo personal». Roma, como se ve, no paga traidores.

