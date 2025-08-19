El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Seguidores del candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, agitan banderas de Bolivia. Efe
Editorial

Bolivia, fin de una era

Mientras Paz plantea un enfoque gradual de apertura y estímulo al crédito, Quiroga impulsa un ajuste más severo, con recortes al gasto

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 07:32

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia marca un punto final a casi dos décadas de la izquierda en el poder. Con el ... moderado Rodrigo Paz Pereira (32%) y el conservador Jorge 'Tuto' Quiroga (27%) disputándose la segunda vuelta, el mapa electoral refleja el colapso del socialista MAS, que apenas superó el 3% con Eduardo del Castillo. Este derrumbe no solo evidencia el agotamiento de un ciclo, sino también la urgencia de redefinir el rumbo económico en medio de la peor crisis en cuarenta años: inflación disparada, reservas en mínimos y un abultado déficit fiscal. Mientras Paz plantea un enfoque gradual de apertura y estímulo al crédito, Quiroga impulsa un ajuste más severo, con recortes al gasto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  3. 3

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  4. 4 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba
  5. 5

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  6. 6

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  7. 7

    Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba
  8. 8 Hace huir a dos ladrones que entraban en su vivienda gritándoles desde el sofá
  9. 9

    Albertillo Arbal: «Para algunos, porque te gusten los toros, ya eres una mala persona»
  10. 10

    Los tres pueblos de Valladolid que nacieron desde cero con el esfuerzo de sus vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bolivia, fin de una era

Bolivia, fin de una era