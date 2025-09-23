El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Isabel Díaz Ayuso interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. Efe
Editorial

Ayuso o preservar la institución

«Debe proteger la Comunidad de Madrid de cualquier contaminación por el severo señalamiento que pesa contra un particular, sí, pero que la compromete a ella»

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:12

La decisión de la jueza encargada ahora del encausamiento de Alberto González Amador, por jubilación de la anterior instructora, de sentarlo en el banquillo por dos delitos de fraude fiscal y uno contable, falsedad documental e integración en organización criminal enfila una de las dos piezas en las que está imputado el novio de Isabel Díaz Ayuso. O lo que es lo mismo: en el avance paso a paso de la justicia en los procedimientos que le competen, lo que eran indicios contra González Amador de haber defraudado 350.951 euros a la Hacienda Pública en el Impuestos de Sociedades de 2020 y 2021 se han transformado en el curso de la investigación en prueba de cargo para su procesamiento y la apertura de juicio oral; y ello pasando por alto el trato que exploró su abogado admitiendo la comisión delictiva y que ha acabado con el fiscal general del Estado enviado también al banquillo por supuesta revelación de información del justiciable que vive con la presidenta madrileña. Una Ayuso que, una vez conocida la resolución de la magistrada Rodríguez Medel, ha de afanarse en lo que no ha hecho hasta la fecha: preservar la institución que comanda, la Comunidad de Madrid, de cualquier contaminación por el severo señalamiento que pesa contra un particular, sí, pero que la compromete a ella.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  3. 3

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  4. 4

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  5. 5

    La calle López Gómez pierde dos comercios veteranos y suma 14 de sus 54 locales vacíos
  6. 6

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  7. 7

    La diseñadora vallisoletana que triunfa en Dubái: «Nadie va a tu casa a ofrecerte una oportunidad»
  8. 8 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ayuso o preservar la institución

Ayuso o preservar la institución