El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bea Crespo

Vivimos en un tiempo cruel

El discurso y la práctica de la crueldad están tan normalizados que es difícil no sentirlos en nuestra vida cotidiana, pero también surgen reacciones que renuevan la fe en la humanidad

Edurne Portela

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Vivimos en un tiempo cruel. Solo con escuchar conversaciones en la mesa de al lado mientras intentas cenar tranquilamente en un restaurante, mirar un programa ... televisivo de debates, leer el periódico o pasearse por cualquier red social, una se da cuenta de que la crueldad se ha convertido, para algunos, en un valor positivo. La crueldad es una forma de violencia —física o psíquica— que pretende humillar a su víctima: causar no solo dolor, también degradación. Y cuanto más vulnerable es la víctima del acto cruel, más se engrandece el perpetrador. Y si ese acto de crueldad se ejecuta ante un público, mejor, mayor es su impacto. La crueldad aparece definida en nuestro diccionario español de la lengua como «inhumanidad» pero no hay nada de inhumano en ella. Es tremendamente humana y hay contextos que la sacan a la luz. Tampoco es nada nuevo esto de la crueldad. Los archivos históricos han dejado grabadas en nuestras retinas imágenes de víctimas siendo vejadas en público, ya fueran los condenados a escarnio público en las plazas del medievo, ya fueran los judíos siendo paseados con carteles denigrantes y sus barbas recortadas, ya fueran las mujeres «rojas» o sospechosas de serlo rapadas al cero y purgadas con aceite de ricino por los fascistas españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  7. 7 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  8. 8

    El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto
  9. 9

    La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón
  10. 10

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vivimos en un tiempo cruel

Vivimos en un tiempo cruel