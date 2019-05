Editorial: En manos de Marchena «El independentismo debería aprestarse a recibir la sentencia del Supremo sin más réplica que los recursos de los condenados» Juicio del Procés. / Efe EL NORTE Valladolid Viernes, 31 mayo 2019, 07:27

El denso desarrollo del juicio del 'procés' no ha conseguido modificar las posiciones de partida de las acusaciones y de las defensas. Cincuenta sesiones celebradas a lo largo de casi cuatro meses han llevado a la Fiscalía a concluir que entre el 20 de septiembre de 2017 y el 8 de noviembre de ese mismo año se sucedieron en Cataluña 404 actuaciones que describirían «una situación claramente insurreccional», no solo con episodios de violencia física sino con un propósito común de emplearla para alcanzar la independencia. Lo que lleva al Ministerio Público a ratificarse en su escrito inicial de acusación, pidiendo la pena de 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación para Oriol Junqueras, y entre 17 y 7 años de prisión para los otros once acusados. La conversión de las conclusiones provisionales en definitivas ha añadido, además, una precisión elocuente por parte de la Fiscalía, al solicitar la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que impediría conceder el tercer grado en caso de que los acusados sean condenados hasta que cumplan la mitad de las penas impuestas. Era lógico pensar que las defensas tratarían, en primera instancia, de conseguir que las acusaciones variaran de posición al término de la vista oral; mientras intentaban echar abajo ante el Tribunal el supuesto de la rebelión, alegando que se había tratado de un movimiento libre y espontáneo por parte de los ciudadanos catalanes que participaron en él, e ineludible para los responsables políticos y los dirigentes de la ANC y de Òmnium acusados. Pero el mantenimiento de las imputaciones constituye un revés que procesados y defensas parecen haber ido asimilando según transcurría el juicio. Todo queda ya en manos de la Sala que preside Manuel Marchena, que deberá pronunciarse sobre la cuestión nuclear del juicio: calificar o no como rebelión los actos en que pudieron incurrir los acusados, a partir de la concurrencia o no de violencia en su comisión. Es probable que Junqueras y los otros once acusados necesiten ponerse en lo peor para afrontar la sentencia prevista para después del verano, mientras las formaciones del centro-derecha advierten de que Pedro Sánchez tiene apalabrada la concesión de indultos. Pero dado que el independentismo no ha sido capaz de evitar la judicialización de la crisis catalana debería aprestarse a recibir la sentencia del Supremo sin más réplica que los recursos que pudieran elevar los eventuales condenados.