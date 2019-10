Dualidad «Esta semana he sido de derechas y de izquierdas en una continuidad mareante» Concentración contra la sentencia del 'procés' en la Plaza de Portugalete de Valladolid. / Rodrigo Jiménez ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Domingo, 20 octubre 2019, 08:01

Hacía mucho tiempo que no era de una cosa y la contraria simultáneamente. La última vez aún cubría los partidos del Real Valladolid y en lo que subí las escaleras hacia la cabina, un periodista me dijo que si tenía algo contra Javier Baraja, que nunca le ponía bien, y el padre de otro compañero, socio de toda la vida, que a ver si le daba «más caña» a Javier Baraja, que ya estaba bien de defenderlo. Dualidad inesperada con el asombro como única respuesta.

Esta semana he sido de derechas y de izquierdas en una continuidad mareante. Un independentista catalán, de los que colocaron urnas de cartón, me escribió por WhatsApp ahora, debe ser para celebrar los 25 años que hace que no nos vemos, para convencerme de que nosotros, los de la derecha nacionalista española, opresora y no sé qué más, estamos equivocados, y que la libertad es proclamar una república con el 50% de la población proclamada en contra.

Luego escuchas a dirigentes políticos gasolina en mano y crees que, por mucha rabia que se acumule, es mejor dejar de escuchar la cabalgata de las Walkiryas, que como dijo Woody Allen da ganas de invadir Polonia, y contar hasta 100, hasta 1.000 o un millón. Eso te hace ser, por lo visto, rojo radical, aunque pasas rápidamente a fascista si empatizas con los policías antes que con los prendemechas. Entonces ves alguna detención porra en mano que te hace dudar y eres rojo de nuevo, pero acudes a Portugalete y ves a 200 de Valladolid hablar en catalán por el 'dret a decidir' y los 'presos polítics' y te pasmas de que alguien de izquierdas copie el ideario de un supremacista como Torra.

Qué mareo. Con lo fácil que sería mi vida en blanco y negro.