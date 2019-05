Sí, había dragones Fuera de campo Imaginábamos que tras la oscuridad se escondían monstruos, quizás dormidos o despistados, y cada nueva internada era como ese episodio de 'Flash Gordon' EH Bildu analiza los resultados de las elecciones generales. / Efe VIDAL ARRANZ Domingo, 5 mayo 2019, 09:45

Hubo un tiempo, lejano ya, en que fuimos niños y, de vez en cuando, nos poníamos a prueba lanzando nuestros miedos y ansiedades a la densa negritud de algún callejón mal iluminado de la ciudad. Vivíamos el momento con una excitación no menor a la de los protagonistas de 'Banda aparte', de Godard, cuando deciden cruzar el Museo del Louvre a la carrera. Imaginábamos que tras la oscuridad se escondían monstruos, quizás dormidos o despistados, y cada nueva internada era como ese episodio de 'Flash Gordon' en el que se obliga a los chicos que aspiran a convertirse en hombres a meter la mano en una cueva con varias bocas, en alguna de las cuales hay una serpiente de picadura mortal. Pero, incluso en aquellos tiempos de fantasías infantiles, creo que siempre fuimos conscientes de que no nos habíamos enfrentado a más monstruo que a nuestro propio miedo.

He recordado esto al encontrarme, durante la pasada campaña, lo que podríamos considerar una microtendencia: parejas de jóvenes lesbianas haciéndose 'selfis' ante puestos de Vox y compartiéndolos en las redes sociales como quien se fotografía, desafiante, ante un monstruo. Imagino que la ocurrencia no llegó a 'trending topic' porque las propias fotos desvelaban su cómica impostura: el supuesto dragón no es ya que no lanzara llamas, es que ni siquiera se molestaba en bufar un mínimo desagrado.

Y, sin embargo, la campaña nos desveló que sí había dragones en nuestro país, pero no en el lugar al que apuntaban los dedos acusadores. Había dragones, y lanzaban llamas, en Cataluña y en el País Vasco, donde los actos electorales de PP, Cs y Vox fueron objeto de amedrentamiento, amenazas, e intentos de agresión. Incluso cascotes se lanzaron contra los partidarios de Abascal. También en las calles de Andalucía, donde miles de personas, con banderas soviéticas, salieron a la calle a protestar contra un resultado electoral. Ha sido francamente ilustrativo ver cómo tantos políticos y opinadores –sobre todo en la izquierda– justificaban las llamas de los dragones de verdad, argumentando que no habían chamuscado a nadie, mientras criminalizaban la libertad de opinión y la palabra incómoda. «Si es que vais provocando», les decían a los Savater, Cayetana, Rivera o Abascal. La provocación no ya de llevar una falda corta, o un escote, como antaño, sino la mera provocación de existir.

¿Y qué pasó en las urnas? Pues que muchos se movilizaron contra dragones imaginarios mientras los de verdad triunfaban en ­Cataluña y País Vasco, donde Bildu duplicó sus ­resultados.

La sociedad penalizó a quienes apelaron a la dignidad contra los riesgos ciertos (el separatismo, sin ir más lejos), incómoda ante el olor del peligro. Con Pedro Sánchez han triunfado los partidarios del apaciguamiento disfrazado de diálogo. Como en ese pueblo de 'Solo ante el peligro' que prefería que su 'sheriff' Gary Cooper huyera y no se enfrentara con los bandidos, en la esperanza de evitar el lío. Todavía no hemos aprendido que los dragones de verdad no pueden evitar escupir fuego. Está en su condición.