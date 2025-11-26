El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, junto a Donald Trump en la visita del presidente de EE UU a Japón en octubre. Reuters

Trump abre nuevos frentes

La propuesta para poner fin a la contienda ucraniana, que se gestó sin la participación europea, implica una rendición de difícil asunción para los ucranianos

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Donald Trump, que vive y gobierna al mundo pensando en ser premiado con el Nóbel de la Paz, no descansa en sus inquietudes bélicas. Inauguró ... la Presidencia anunciando algunos objetivos para expandir el territorio, ya muy amplio, de los Estados Unidos, con la anexión de Groenlandia, el canal de Panamá y hasta el delirio de incorporar a Canadá a los actuales cincuenta Estados que integran la Federación que preside.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  2. 2

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  3. 3

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  4. 4

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  5. 5 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  6. 6

    El rincón vallisoletano que custodia huesos de los 12 apóstoles
  7. 7

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  8. 8 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  9. 9

    La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump abre nuevos frentes

Trump abre nuevos frentes