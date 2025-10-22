El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Muñoz Machado en el Congreso Internacional de Arequipa. EFE

Tengamos el idioma en paz

Guste a sus enemigos, que como todo lo importante los tiene, o no guste, el español, o castellano si se prefiere, es actualmente la lengua oficial de más de una veintena de países

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Mirando bien a nuestro alrededor, la triste realidad es que en España cada vez tenemos menos razones por sentirnos satisfechos. La imagen política que ofrecemos ... en el extranjero y sufrimos en el interior es catastrófica. El Gobierno se tambalea hipotecado con conflictos familiares e incertidumbre parlamentaria. La corrupción es la realidad emergente con más fuerza. La economía alardeada desde el poder oculta los índices crecientes de la pobreza. En resumen, la política es como una feria de trastos viejos y hasta la Justicia, que sigue siendo lo más serio, sigue lastrada con el caso insólito de un fiscal del Estado procesado como un delincuente más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  2. 2

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  3. 3

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  6. 6

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  7. 7

    La estación de autobuses cumple medio año de incómodas obras sin visos de una nueva
  8. 8 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar
  9. 9

    Detenido un seguidor de la Segoviana por una pelea con aficionados del Real Ávila
  10. 10 Dos mujeres heridas en una colisión entre un autobús urbano y un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tengamos el idioma en paz

Tengamos el idioma en paz