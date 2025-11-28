Una deriva insoportable

José F. Peláez Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:48 Compartir

Tengo dicho que no existe columnismo más complicado que el local. A pesar de lo que pueda parecer, opinar sobre los grandes temas no es tan difícil. Al fin y al cabo, todos tenemos una visión del mundo, unas lecturas y unas influencias con las que interpretar la realidad. Aunque en estos tiempos todo eso parece sobrar y lo que importa no es sobre qué estás construido sino sobre qué estás destruido. Si tienes la desgracia de tener eso claro, tienes suerte: solo tienes que seguir a tu manada. Pero, si tienes la suerte de no aceptar manadas, lo que tienes es una desgracia: estás solo. Y si crees que así te ganarás el respeto de todos, te equivocas: lo único que te habrás ganado es su desprecio.

Lo difícil es hablar de lo cercano, de lo minúsculo, de lo que pasa por la calle. A cambio, cuando lo haces, el dios del columnismo –con minúscula esta vez– te bendice con sus mejores textos. Es un sacrificio ritual: tú le das todo y él te lo devuelve en forma de inspiración. Recuerda a aquel versículo de Mateo: «Todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Dice mi amigo Diego Garrocho que eso vale también para torear: si te proteges, el toro te pilla; sin embargo, si te expones y consigues olvidarte del cuerpo, paradójicamente, te proteges. Pero, aparte de todo lo dicho, el columnismo local tiene el hándicap del encuentro fortuito. Tú puedes criticar a Félix Bolaños que no te lo vas a encontrar. Y si lo haces, tiene las suficientes tablas como para sortear la situación. Están acostumbrados. Y, salvo excepciones –bastante cercanas, por cierto– los políticos son gente educada. No es lo mismo encontrarte con Francina Armengol en los pasillos del Congreso que con Jesús Julio Carnero, o con Ana Redondo o con Carlos Pollán –por poner tres ejemplos– en el ascensor del parking, en el vermú del domingo o en el cumpleaños de un cuñado. Ahí no queda otra que el arrimón y que sea lo que Dios –este sí, con mayúscula– quiera.

Valga esta introducción como elogio del columnismo de cercanía. Pero hay días en los que no se puede hablar de más tema que el nacional. Como es el caso. En primer lugar, por dignidad; en segundo lugar, por respeto al lector; en tercer lugar, por la hemeroteca; y en cuarto lugar, por las derivadas locales. Es complicado que un día como hoy se pueda hablar de algo más que de la degeneración de este PSOE decrépito. No tiene nada de crepúsculo melancólico, es más bien un grito aberrante y vergonzoso. Y si no era suficiente con ver cómo el fiscal general del sanchismo era condenado al resultar probado que reveló secretos con el objetivo de destruir políticamente a un rival del PSOE; si no era suficiente con ver al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, entrar a prisión acusado de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias; si no era suficiente con ver a la mujer de Sánchez imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional; si no bastaba con ver a su propio hermano imputado por prevaricación y tráfico de influencias; si todo eso, digo, no era suficiente, ahora entra en la cárcel otro secretario general más del PSOE, José Luis Ábalos, acusado de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. De la manita de Koldo, otro servidor del partido, al que los que hoy dicen no conocer, utilizaban para el trabajo sucio

Pero además de los casos hidrocarburos, Air Europa, mascarillas, Plus Ultra y Servinabar, tenemos el caso 'fontanera', es decir, espionaje y amenazas a empresarios periodistas, miembros de la UCO y fiscales. Que se sepa. Y las putas, claro. Y Delcy. Y lo más triste es que todos los casos apuntan a lo mismo: a una posible financiación irregular del PSOE a través de la adjudicación de contratos públicos por parte de una trama en la que, según la UCO, estaría involucrado el PSOE y los ministerios encargados de adjudicar los contratos. La sombra de esa presunta financiación irregular sobrevuela toda instrucción al haber detectado la UCO un trasiego de sobres con dinero en metálico en Ferraz –las chistorras– y al constatar descontroles y descuadres en la caja del partido. Ayer mismo, sin ir más lejos, el magistrado solicitaba al PSOE todos los comprobantes de los pagos en metálico al concluir que no hay explicación 'suficiente' para conocer el origen del dinero que el PSOE tenía en su sede.

Los bulos de la fachosfera, al final, han resultado ciertos. No había dragones fuera, solo golfos dentro. Cerdán no desmiente la reunión con Otegi para pactar su apoyo a la moción, y que, de demostrarse, significaría que Sánchez pactó su investidura de espaldas a su propio partido y con la trama en medio. El propio Ábalos –fachosfera, como ven– afirmaba ayer a El Mundo: «Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña». Vamos, que no quiere caer solo. Y no lo va a hacer.

Mientras tanto, ni un solo miembro del Gobierno acudía al homenaje a Lambán por haber cometido el horrible pecado de mantener la dignidad y sus principios socialistas frente a este panorama desolador. No era «uno de los nuestros». Y todo esto quizá explique por qué la duda que tenemos en 'castillaleón' tras cuarenta años de gobiernos del PP –con su correspondiente desgaste, hastío, clientelismo, falta de liderazgo, de visión, de ambición y de gestión– no es si Carlos Martínez ganará sino si será o no capaz de llevar al PSOE de 'castillaleón' a sus peores resultados históricos, que ya es decir. Si quieren saber por qué gana el PP, no miren lejos: el PSOE de 'castillaleón' es lo que es y lo ha diseñado quien lo ha diseñado. Entre otros, Cerdán. Idem en Valladolid capital, donde sería pueril pensar que nadie vaya a mejorar los resultados de Puente, por lo que la única duda es si Vox subirá algo o mucho. Y si Carnero dará a Vox cuatro o cinco concejalías. El PSOE de 'castillaleón' y el de Valladolid están en coma, como el resto de la organización. Pero no está mejor el PP: si con España en estado crítico, con la corrupción en niveles jamás vistos –solo hidrocarburos son 1.200 millones de euros; Gürtel fueron 200– y este grado de deterioro institucional, no generan ningún tipo de ilusión y siguen cayendo encuesta tras encuesta, alguien debería hacérselo mirar. Y nada más, vuelvo al columnismo local. Que el olor a podrido me empieza a molestar hasta a mí.

Reporta un error