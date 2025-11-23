La Ley como enemigo

La foto, un meme, del fiscal general del Estado escribiendo en el estrado de la sala de vistas en la que se le juzgó en ... el Tribunal Supremo, con el comentario 'Voy a empezar a redactar mi indulto que luego todo son prisas' me hizo gracia. La ocurrencia estaba bien traída y, desgraciadamente, no se trata de algo descabellado. Ya no solo que se le aplique al ya delincuente y aún fiscal en ejercicio la medida de gracia que extinga su condena. Sino que, al igual que sucedió con los sedicientes independentistas, sea el propio agraciado quien redacte los términos del indulto, de tal manera que además de eludir los 2 años de inhabilitación, el relato exponga que en realidad ha sido víctima del sistema judicial, un daño colateral por ser un sufrido y valeroso guerrero democrático.

La realidad, sin necesidad de análisis muy profundos, muestra a un alto funcionario envilecido. García Ortiz no es sino uno de esos mediocres útiles de los que se sirve Sánchez. Ellos actúan ciegamente de modo activista y militante en favor del sanchismo y, además, reciben dosis de terapia para intentar aumentar su autoestima hasta un nivel que les haga soportable levantarse cada mañana. Y cuanta más mediocridad se reúna en su depuradora neuronal más atrevimiento mostrarán para defender la causa de su amo. Así, Patxi López. Así, Óscar Puente.

La coincidencia del 50 aniversario del fallecimiento del dictador Franco y la del conocimiento del providencial (pues ha sido mediante Providencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo) fallo condenatorio a García Ortiz reúne elementos de dramatización exuberante, pues, ya lo sabemos, todo juez o magistrado que condene a cualquier persona vinculada con el sanchismo es franquista o fascista, o ambas cosas para enfatizar aún más el reproche.

Claro que en los casos en los que un mismo magistrado condenó en la Gürtel a algún fascista del PP y ahora condena al FGE pues… Pues que, cual sanchista camuflado, ha cambiado de opinión… Y se ha convertido en facha togado.

El verdadero enemigo del PSOE, del actual en grado máximo, insuperable, es la Ley. En algunos casos, supuestos en los que la justicia poética emerge con rima perfecta, les sucede incluso con normas gestadas por sus propios aparatos propagandísticos e ideológicos. La técnica legislativa no es lo que mejor se les da. Su habilidad está más en las matemáticas, aunque, qué poco amor propio, el 2% de comisión ni siquiera supera aquel 3% de CiU para todo contrato público.

Franco muere por quincuagésma vez, mientras el delincuente García Ortiz resucita la inmemorial guerra del PSOE contra la Ley. Ser el FGE no fue impedimento, sino argumento.