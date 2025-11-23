El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El fiscal general saluda a Pedro Sánchez en presencia de Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Efe
Dura lex, sed lex

La Ley como enemigo

«El verdadero enemigo del PSOE, del actual en grado máximo, insuperable, es la Ley»

César Mata

César Mata

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:53

La foto, un meme, del fiscal general del Estado escribiendo en el estrado de la sala de vistas en la que se le juzgó en ... el Tribunal Supremo, con el comentario 'Voy a empezar a redactar mi indulto que luego todo son prisas' me hizo gracia. La ocurrencia estaba bien traída y, desgraciadamente, no se trata de algo descabellado. Ya no solo que se le aplique al ya delincuente y aún fiscal en ejercicio la medida de gracia que extinga su condena. Sino que, al igual que sucedió con los sedicientes independentistas, sea el propio agraciado quien redacte los términos del indulto, de tal manera que además de eludir los 2 años de inhabilitación, el relato exponga que en realidad ha sido víctima del sistema judicial, un daño colateral por ser un sufrido y valeroso guerrero democrático.

