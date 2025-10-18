El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santos Cerdán a su llegada al Tribunal Supremo, del que salió para entrar en la prisión de Soto del Real por orden del juez. Ignacio Gil
El avisador

Organización

«Yo no sé si Víctor de Aldama, con sus 42 días en el trullo, se ríe más o si llora menos que Santos Cerdán desde Soto del Real, donde ha escrito su solicitud de libertad al Supremo denunciando el 'incomprensible agravio comparativo'»

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:40

No es fácil de explicar. Y menos si eres jurista. No es sencillo argüir, y mira que lo intentan los así llamados tertulianos, por qué ... Santos Cerdán tardó cinco minutos en ingresar en prisión y José Luis Ábalos exhibe todavía su acta de diputado. Y duerme cada noche (pensamos) en alguna de las camas de alguna de sus casas, según le da su libertad para elegir dónde enfrentarse con sus pesadillas. Quizás resulta más fácil no de entender, pero al menos sí de digerir, si tenemos en cuenta que ambos dos, que tuvieron una misma misión, la organización de su partido, vivían en el mismo país en el que Oriol Junqueras pasó tres años y siete meses entre rejas y los mossos dejaron escapar impunemente a Carles Puigdemont. Por ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

