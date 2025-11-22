El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
El rey Felipe, impone el Toisón de Oro al padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. Efe
El avisador

Gesto revolucionario

«Al mismo día siguiente de la muerte del dictador, se inició el proceso de «conversaciones, pactos y concesiones» que concluyó en la Constitución de 1978»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:54

Comenta

5-2. Por goleada, con prontitud, sin sentencia y con los votos particulares de las dos mujeres que formaban parte del tribunal, entre ellas la ... ponente. Y ahora, la incógnita sobre si Álvaro García Ortiz quedará únicamente suspendido como fiscal general del Estado o si además tendrá que abandonar la carrera judicial. En todo caso, la vergüenza de quedar inscrito como primer condenado (que se sepa) en el ejercicio de tal cargo, en la historia de la judicatura española. Con todo el dolor y la indignación del ministro Bolaños.

