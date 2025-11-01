El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo. Efe
El avisador

Cuando la democracia es un circo

«Todo con una cuidada puesta en escena de gafas de quitar y poner, risas y sonrisas burlonas y una actitud de perdonavidas que ha hecho vibrar de orgullo y satisfacción a los propios, y encolerizarse a los ajenos»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:31

Comenta

Una pantomima. Una caricatura. Una parodia. Una performance. Un sainete. Una comedia grotesca. Una suerte de cabaret cantante. Un espejo cóncavo, en cualquier caso, de ... nuestra vida política y nuestras instituciones, empezando por el Senado, la que conocemos como cámara alta del Parlamento: SPQH, Senatus Populusque Hispanus. El lugar de la dignidad, la educación, la oratoria y las buenas letras, por lo menos en comparación con la cámara baja de los diputados: la hoguera de las vanidades y las vacuidades, que representa lo más vulgar, y por ende lo más genuino, de lo que somos. Y hasta de lo que aspiramos a ser.

