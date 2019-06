Camino de la cumbre El avisador «Presiones y más presiones sobre los 'sherpas' mientras el rey de la montaña, es decir, Pedro Sánchez, se frota las manos con las últimas fricciones de la cola» Un reguero de montañeros intenta el acceso a la cumbre del Everest. / Project Possible / AFP CARLOS AGANZO Sábado, 1 junio 2019, 08:28

La foto ha dado la vuelta al mundo. Apenas unas pocas nubes bajo el deslumbrante azul del cielo nepalí. Y doscientos 'montañeros' guardando cola para hacer cumbre en la cumbre del mundo: el hasta ayer irreductible Everest. Empujones en la fila, accidentes de última hora. Y de camino, una buena colección de cadáveres que nadie se ha ocupado de retirar. Como el tren de la bruja, pero a lo grande.

No me digan por qué, pero a mí esta imagen se me ha antojado como una metáfora de España. De toda esa interminable ristra de candidatos que estos días se dan de codazos en su aspiración por alcanzar la cima. No puede ser porque Nirmal Purja, el 'sherpa' autor de tan descorazonadora fotografía, guarde parecido con Albert Rivera ya que, puestos a ceder a la seducción de las analogías, lo cierto es que se parece más a Pablo Iglesias. Tal vez sea por lo duro que se antoja tener que acompañar a tanta gente hasta lo alto para quedarse uno finalmente en la cuneta. Y tener que contar los muertos.

Porque inevitablemente habrá más muertos. En Madrid, en Cataluña, en Aragón, en Castilla y León… Presiones y más presiones sobre los 'sherpas' mientras el rey de la montaña, es decir, Pedro Sánchez, se frota las manos con las últimas fricciones de la cola. Que si Errejón amenaza ahora con quitarle a Almeida la Alcaldía de Madrid. Que si Valls prefiere al final la Barcelona cutre de Colau a la Barcelona independentista de Maragall… Difícil ascensión.

Quizás ahora sí me parece que la misma crisis de identidad que tienen los 'sherpas' –que han pasado de ser los guardianes del Everest a convertirse en los facilitadores de su degradación– la empiezan a observar los ciudadanos de Ciudadanos. Con cuatro años por delante, las fotos de los que asciendan finalmente al cielo gracias a su concurso pueden ser para ellos tan comprometedoras como las fotos que se hagan con Vox para ilustrar los pactos. Tardarán cinco minutos en enviarse al grupo de la Alianza de los Liberales y los Demócratas por Europa, donde los miran con lupa.

Las líneas rojas de hace unos días se han decolorado. Son ya líneas claramente naranjas. Y no pocos 'sherpas' tienen miedo de que el partido termine dando un paso hacia el marxismo, de Groucho. Es decir: «Estos son mis principios. Si no les gustan… tengo otros». O recordando los versos de Pablo Neruda, que son los que mejor sirven siempre para recordar el fin último de las aventuras políticas: «Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos».

Ante tal tesitura, hay algunos que han decidido dedicarle menos tiempo al análisis político y más a las apuestas. Aunque con prudencia y discreción, visto lo visto con el caso Oikos. No sé si puede ser tan lucrativo amañar pactos como amañar partidos de fútbol. Ni si se pueden mover cifras semejantes entre los 'oikos', los clanes de los apostadores, por saber si será alcalde Colau o si Maragall; si será presidente Tudanca o Mañueco. Sobre todo porque para llegar a estas cumbres, como para llegar por lo visto a la del Everest, cada día se requiere menos preparación. Y 'sherpas' más eficaces.