El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez EFE

Un enigma

La investigadora de basuras que se dedica a acarrear inmundicias como si fuese la empleada de una especie de vertedero moral

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El caso, el de Leire Díez, quizá piense alguien que podría ser materia de investigación para Sherlock Holmes o Hercules Poirot. Pero oyendo hablar a ... su máxima protagonista y a algunos de los involucrados parece más propio de acabar en manos de Torrente. Chaqueta sudada, pocos escrúpulos e inmunidad a la pestilencia de las alcantarillas. Porque, por mucho que se nos muestre aseada y emperifollada para sus larguísimos posados en ruedas de prensa, Leire Díez, da muestras de estar habituada a transitar por lo más oscuro del alcantarillado. Ni fontanera ni cobarde, decía la señora con un resabio muy estudiado. Muy estudiado y al mismo tiempo muy bufo. Tanto que era muy fácil imaginarla ensayando ante el espejo familiar. El de su casa o el de los aseos de Ferraz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  4. 4

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  5. 5

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura
  6. 6

    La madre que sedó y asfixió a sus dos hijos en Parquesol
  7. 7

    La peluquería de Valladolid que estrena sala de exposiciones junto a flequillos y tupés
  8. 8

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  9. 9

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  10. 10 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un enigma

Un enigma