El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Mattin

Cada partido se debate en su crisis y el país en la de todos

El foco ·

Si el afán de Junts era protagonizar el descalabro de Sánchez, en hueso pincha. Le falta decisión para forzar la moción de censura por los socios que precisa para ello

Antonio Rivera

Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/ EHU

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Repetirá la portavoz parlamentaria de Junts rueda de prensa en las próximas semanas para que nos creamos de una vez que dinamita la legislatura? Mala ... tesitura la de esta formación, atrampada entre una nostalgia por el 'procés' y las esencias patrias amenazadas por el discurrir del universo (Aliança Catalana), y un pragmatismo que fue su santo y seña pujolista, y que ahora cede definitivamente a su competidor de la Esquerra Republicana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  3. 3 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  6. 6 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9

    Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026
  10. 10

    Vox deja para el final la elección de candidato: Pollán, Hierro y el cartel de Abascal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cada partido se debate en su crisis y el país en la de todos

Cada partido se debate en su crisis y el país en la de todos