Tíos guarros

Caraduras, obsesos, gualtrapas, lameculos. Que es una letra de Joaquín Sabina, ahora que se retira de los grandes escenarios para permanecer en las memorias individuales, ... cada cual con su verso 'favoriteado'. Pero también es la descripción de una fauna machirula que abunda mucho más de lo que pretendemos. ¿No te lo crees? Pues basta con que un día, ahora que abundan las reuniones de empresa, de amigos, de familia, pongas voluntad y oído. Y que saques el tema. Ya sabes. Que si lo del Francisco Salazar, que si el concejal de Torremolinos, que si Ábalos.Y para que no derive la cosa en política –que no es el tema, o no hoy, al menos– recuerda que también hubo un 'popular' que habló de celebrar las cosas con un «volquete de putas».

Porque se tata de que escuches, de boca de una amiga, una prima, una conocida, incluso de tu pareja si quieres tomar conciencia de que esto es así siempre y en todas partes, de sus experiencias con 'salazares' y ediles torremolineros varios. De acosos babeantes, de insinuaciones nada sutiles y en absoluto solicitadas. De rechazos firmes que el asqueroso de turno se pasa por el forro de su falta de vergüenza y educación. Dudo que haya una sola que se libre. Al menos esa conclusión he sacado después de escuchar algunas –muchas, demasiadas– experiencias que dan bochorno de género.

Quizá crees que no. Que exagero. Que eso les pasa a algunas. Y que nunca hace daño un piropo, ya ves tú.

Bien. Pues haz la prueba. Pregunta. Y escucha. Llévate un termo con café, que tendrás para un rato.Y un ansiolítico para después. A ver si cuando tu pareja te cuente lo de aquel tipo sobón y rijoso o lo del acoso por whatsapp aún te parece que no es para tanto. Y luego, si aún puedes, pregunta a tu hija.