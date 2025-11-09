El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Chus Lampreave, en una imagen publicitaria que le realizó la fotógrafa Ouka Leele en 2006.

Periodistas a lo Lampreave

«Lo siento, pero mi religión me impide mentir», decía la portera cotilla, y ponía las bases de lo que debería ser un periodista

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Portera y cotilla, sí, pero honrada, oiga. «Lo siento señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo ... decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad», le decía Chus Lampreave al señorito mujeriego Iván (Fernando Guillén). Que le había informado de todo y era una chismosa de órdago, pero eso sí, sin una sola frase de más ni un contexto de menos. Porque eso es mentir. Y las testigas no mienten. Y eso pensaba yo que eran los periodistas. No testigas, quiero decir. Chismosos, cotillas, correveidiles y pelmazos incordiantes y preguntones, pero tan leales a la verdad –más bien, a la veracidad– como la testiga Lampreave en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  6. 6

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9

    Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026
  10. 10 ¿Leire o Amaia? ¿Eres capaz de decir qué canción de La Oreja de Van Gogh canta cada una?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Periodistas a lo Lampreave

Periodistas a lo Lampreave