Periodistas a lo Lampreave

Portera y cotilla, sí, pero honrada, oiga. «Lo siento señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo ... decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad», le decía Chus Lampreave al señorito mujeriego Iván (Fernando Guillén). Que le había informado de todo y era una chismosa de órdago, pero eso sí, sin una sola frase de más ni un contexto de menos. Porque eso es mentir. Y las testigas no mienten. Y eso pensaba yo que eran los periodistas. No testigas, quiero decir. Chismosos, cotillas, correveidiles y pelmazos incordiantes y preguntones, pero tan leales a la verdad –más bien, a la veracidad– como la testiga Lampreave en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

@carlosbareaf «Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos». Cuánto se echa de menos a Chus Lampreave. ♬ sonido original - Carlos B.

Hasta que ha llegado MÁR, el rey de la mercadotecnia política, y ha justificado sus mentiras en que él no es notario, solo periodista. Y los periodistas, ya se sabe, tienen poco apego a la verdad y a la veracidad. Lo malo no es que lo diga. Ni siquiera que se lo crea. Lo malo es, primero, que él mismo se considera periodista, cuando salta a la vista que no lo es. Y lo segundo, que muchos presuntos compañeros de oficio demuestran que, al fin, no le falta razón. Y que hay mucho pseudoperiodista activista para quien un bulo es un medio para alcanzar un fin.

Uno es un romántico de esto. Hasta cierto punto, porque todos sabemos dónde trabajamos, qué línea editorial tiene nuestra empresa y que hay medios de todos los colores, desde Público a La Razón pasando por todos los demás. Pero sigue creyendo que un periodista es alguien que debe evitar mentir siempre. Como decía La Lampreave: «Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos».