Sonaban las sirenas en las Cortes, aullaban, más bien, ¡auuu! ¡auuu! Que es diferente a cuando suenan para advertir a sus señorías de que deben apurar el café, la tertulia, el papeleo o lo que sea, que toca entrar al hemiciclo a votar. Ese sonido ... es un poco más rechinante, como un despertador coñazo, un ¡ding, dong, ding! persistente y repetitivo. Esta vez el ¡auuu!, aunque no sonara por megafonía, atronaba en los pasillos. ¡Gallardo se va! Un enunciado al que seguía una duda: ¿Y ahora qué? Y rápidamente todos a buscar un 'popular' a mano que escudriñara los posos del café de Mañueco, a ver si el presidente de la Junta estaba sopesando anticipar la convocatoria electoral.

Desde septiembre para acá, la sirena electoral suena cada cierto tiempo. Pulso de Tudanca con Ferraz, ¡auuu!, echan a Tudanca, ¡auuu!, dos expulsados de Vox, ¡auuu!, no hay presupuestos autonómicos, ¡auuu!, Sánchez baja en las encuestas, ¡auuu! Pero tras la sirena, hasta ahora, solo ha habido silencio. Hasta el próximo susto que, dicho sea de paso, no quedará muy lejos, visto el vértigo que lo envuelve todo.

El caso es que en estos meses se repite la conversación en mi despacho –léase la cafetería de las Cortes–, sea con periodistas o con políticos. ¿Habrá adelanto electoral? La postura del que esté enfrente varía. Según su 'triple I' particular –intuiciones, informaciones o intereses–, apuesta por el sí o por el no. Yo me mantengo en el no. Porque Vox no baja suficiente y el PP no sube suficiente, porque a Mañueco no le gustan las alteraciones drásticas y porque la última vez le salió regulinchi. Y porque, si no hay generales, volverá a poner urnas él solo.

–¿Electoralizar yo? Electoraliza tú, que a mí me da la risa.