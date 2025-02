Derecho a la idiotez

Resulta que Karlasofíagascón de todos los santos, actriz trans, tiene un punto racista, un cierto sentido de la imprudencia tuitera y ni un solo ayudante de fiscal general que le recuerde que los mensajes hay que borrarlos de cuando en cuando. Para el por si ... acaso nuestro de cada día. Así que ahora, cuando está en el gran momento de su carrera, en el punto crucial, con el Oscar al alcance de la mano, ha tenido que cambiar la promoción por unas disculpas confusas, no vaya a ser que una metedura de pata le cueste el futuro.

Pero Karlasofíagascón, decíamos, no es solo actriz. No solo. Es actriz trans. Y se lo recuerdan: 'esta mujer es una mujer pero no era una mujer'. Y eso, unido a su vomitona tuitera-racista, ha hecho florecer, junto a la crítica, al aquelarre habitual. Menuda trans, luego se quejará de que no respetan sus derechos, mucho decir y ahora ataca a los pobres musulmanitos... Perfiles que tuitean más barbaridades que ella respecto a esos temas, de pronto convertidos en ofendiditos digitales defensores de los débiles.

Es un ejemplo perfecto de falacia ad hominem. Si destruyo la reputación de alguien, cualquier cosa que esa persona defienda quedará automáticamente invalidada. Es una trampa argumental de la que resulta muy difícil escapar. Como Karlasofíagascón es racista –o eso parece, vaya–, su defensa de lo trans queda en entredicho. Porque un trans, como un homosexual, un musulmán, un negro, un gitano, ¡una mujer! –de los tiempos en que tenían que pedir permiso al marido para sacarse el carné no ha pasado tanto, y hablamos de Españita, oiga–, porque cualquier minoría, en fin, tiene que ser perfecta. Como si no tuvieran el mismo derecho que Trump, hetero, blanco y delincuente presidenciable, a la idiotez.