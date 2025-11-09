El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zohran Mamdani, tras ser elegido alcalde por el 50%de los electores de Nueva York. REUTERS

Zohran Mamdani: socialista, musulmán y alcalde de Nueva York

Carta del director ·

«La práctica llegará el día que Mamdani se haga cargo de un presupuesto y de 300.000 policías, maestros y trabajadores sociales. Cuando llegue ese momento, no bastará la sonrisa que ha caracterizado su apuesta electoral»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Zohran Mamdani, un político de 34 años prácticamente desconocido hace tan solo unos meses, de ideología socialista, apadrinado por el senador independiente Bernie Sanders ... , musulmán, rapero e inmigrante (nació en Uganda), será el próximo alcalde de Nueva York después de obtener el 50% de los votos en las elecciones. Logró un millón de votos.

