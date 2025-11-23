El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una sociedad cínica y bulímica

Carta del director ·

«Lo habitual y lo sano en democracia es discrepar, debatir, respetar y optar por el criterio mayoritario, que se acepta como si hubiese sido unánime: es lo que ha hecho el Tribunal Supremo con su fallo»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

Esta semana conocimos que los medios de comunicación agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI) han ganado a la multinacional Meta (matriz ... de Facebook, Whatsapp o Instagram) un juicio por competencia desleal. Hablé de ello hace un mes en este mismo espacio. La sentencia condena a la firma de Mark Zuckerberg a una multa de más de 540 millones de euros, que deberán repartirse unos 80 medios. El fallo consta de sesenta páginas y fundamenta su decisión en el hecho de que Meta usó datos de usuarios masivamente de manera fraudulenta para ganar una ventaja competitiva en el mercado publicitario que causó un perjuicio notable durante varios años a los más de 80 medios unidos en la demanda. Entre ellos El Norte de Castilla.

