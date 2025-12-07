El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente del CIS, José Félix Tezanos. EL NORTE

Aviso a navegantes, cuidado con los sondeos

Carta del director ·

Desde que comience el ciclo electoral el 21 de diciembre en Extremadura, conoceremos decenas de encuestas: el sesgo de los resultados a veces se encuentra en los detalles más sutiles

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:21

Comenta

Mi carta de hoy es un aviso a navegantes. Porque, con el comienzo de la campaña en Extremadura cara a los comicios del 21-D, ... tendremos a partir de ahora un carrusel de sondeos y de informes y estimaciones electorales a nuestra disposición que no sabemos cuándo terminarán. También de Castilla y León. Hay que tener cuidado con esas estimaciones y los sesgos y desviaciones que pueden incluir, en bastantes situaciones nada evidentes de identificar.

