La importancia de respetar a los enfermos mentales

«La integración de lo distinto, lo incomprendido, de la locura y de los locos que el modelo comunitario ha logrado en el último medio siglo ha sido la base de un cambio histórico»

Alfredo Barbero

Alfredo Barbero

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:13

Afortunadamente, la actitud social hacia los trastornos y los enfermos mentales ha cambiado mucho en las últimas décadas. En España y en el mundo que ... llamamos civilizado u occidental. La evolución en este sentido desde que se implantó el modelo comunitario de asistencia psiquiátrica (en nuestro país a finales de la década de los 80) ha sido muy importante.

