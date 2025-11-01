El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Carlos Mazón. Ana Escobar/Efe
Vida extraterrestre

Monstruos contemporáneos

«Pensábamos que el bipartidismo era malo y resulta que este sistema poligonal de pactos, alianzas, chantajes y mejunjes está siendo incluso peor»

Alejandro Cuevas

Alejandro Cuevas

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:31

Comenta

A pesar de que el clima de Valladolid no suele acompañar, muchos valientes salen disfrazados a la calle para celebrar Halloween. Cada año se incorporan ... personajes nuevos, pero hay algunos clásicos que perduran precisamente porque conectan con nuestros terrores más ancestrales: vampiros, zombis, fantasmas, licántropos… Me sorprende que nadie haya decidido sintetizar todas esas criaturas espeluznantes en una sola. ¿Quién nos chupa la sangre, va dando tumbos con el cerebro atrofiado, nos pone las cosas patas arriba y aúlla salvajemente cuando se junta en manada con otros congéneres? Lo han adivinado: los políticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  2. 2 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  3. 3

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  4. 4 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  5. 5

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  6. 6

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid
  7. 7

    Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho
  8. 8

    Cuánto cuesta morirse en Valladolid: de los 935 euros de la incineración a los 1.165 del féretro
  9. 9

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  10. 10

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Monstruos contemporáneos

Monstruos contemporáneos