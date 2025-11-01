Regresa la bomba atómica

En octubre de 1939, Alexander Sachs, un economista estadounidense de gran prestigio, fue recibido en el Despacho Oval de la Casa Blanca por el presidente ... Franklin Delano Roosevelt llevando una carta en mano firmada por Albert Einstein, aviso que cambiaría el curso de la II Guerra Mundial y del mundo entero. He aquí la advertencia del físico alemán de origen judío: «En el transcurso de los últimos cuatro meses se ha hecho probable que los nazis logren el método posible para establecer una reacción nuclear en cadena y una gran masa de uranio, mediante la cual se generarían grandes cantidades de energía y de elementos similares al radio». A pesar del peligro anunciado por Einstein, avalado por su prestigio, Roosevelt no prestó gran atención ni inminente riesgo al aviso, con la mayor esperanza de ganar la guerra en Europa.

Nueve países poseen actualmente armas nucleares, el grupo conocido como 'club nuclear', y todos ellos suelen negarse a confirmar por motivos de seguridad el número exacto de las armas que poseen en sus arsenales. Según una estadística de la Federación de Científicos de América, de las 9.614 cabezas nucleares que había en los arsenales estadounidenses, rusos, británicos y franceses durante el desastre de la Unión Soviética, se almacenan actualmente unas 2.100 cabezas en estado de máxima alerta, listas para ser utilizadas de inmediato. El número de cabezas nucleares operativas se ha reducido de manera drástica, unas 70.000 estacionadas durante el apogeo de la Guerra Fría. Rusia dispone hoy de unos 4.459 misiles, el mayor arsenal nuclear del mundo en la actualidad.

El permanente y renovado miedo generado por la amenaza nuclear y la retirada de Rusia del Tratado de No Proliferación acrecentó el temor a una nueva carrera armamentística. Rusia posee el mayor arsenal del mundo en la actualidad. Vladimir Putin anunció con jactancia teatral hace un mes el ensayo exitoso del torpedo submarino de propulsión nuclear Poseidón, capaz de causar un «tsunami radiactivo». La semana pasada, el presidente ruso confirmó un simulacro de lanzamiento con éxito del nuevo misil de crucero Burevestnik de propulsión nuclear, un arma con capacidad de penetrar cualquier escudo de defensa. Putin advierte que si Estados Unidos amenaza con nuevas pruebas de armas nucleares, él también «reanudará esos experimentos inmediatamente».

Donald Trump ha ordenado con rotundidad la reanudación inmediata de las pruebas nucleares estadounidenses, suspendidas en 1992, en respuesta a los nuevos programas de arma rusos y chinos: «He ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones, y ese proceso comenzará de inmediato», amenaza Trump. Su declaración, sin embargo, es confusa y contiene varias afirmaciones falsas: afirma, por ejemplo, que Estados Unidos «posee más armas nucleares que cualquier otro país»; lo cual es falso, ya que Rusia multiplica ese arsenal. Sostiene también Trump que la modernización del arsenal nuclear estadounidense se llevó a cabo durante su primer mandato, dato también es ilusorio: fue un esfuerzo de largo plazo. La promesa del armamento nuclear anunciada por Donald Trump plantea muchas preguntas, en particular sobre la naturaleza exacta de las pruebas que se están considerando para aumentar su arsenal nuclear acorde con los sistemas de armas o explosiones nucleares reales.

Las bombas atómicas lanzadas por orden de Franklin D. Roosevelt sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 mataron a más de 200.000 personas y abrieron una etapa bélica de terror universal sin precedentes. La advertencia secreta de Albert Einstein, que avisó hace ochenta y seis años al presidente Roosevelt del peligro nuclear alemán y de los efectos dramáticos de la bomba atómica, se contiene en el valor de aquella carta histórica del físico a la que la entidad de subastas Christie's asignó un valor estimado entre 4 y 6 millones de dólares para su venta. Nueve países disponen hoy de arsenal nuclear, el último Corea del Norte con cincuenta misiles nucleares de largo alcance, un regalo de Rusia pagado por el presidente coreano Kim Jong-un con el préstamo de más de 10.000 soldados destinados a la guerra contra Ucrania.

La física y la tecnología galopante han mostrado el otro perfil de la ciencia, pero la experiencia y la historia humana han descubierto la verdad: ·En una guerra nuclear, no hay vencedores ni vencidos. Toda la humanidad pierde», declararon conjuntamente el Congreso de Hiroshima contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno (Hiroshima Gensuikin) y la Federación de Víctimas de la Bomba Atómica de Hiroshima.