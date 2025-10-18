El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Firma del Plan de Paz para Oriente Próximo este lunes en Egipto. EP

Feria mundial en el Sinaí

Cualquier acuerdo sigue siendo frágil en Gaza, a tal punto que Donald Trump imaginó descaradamente no hace mucho una Franja despoblada, objetivo también predilecto de la extrema derecha supremacista israelí

Agustín Remesal

Agustín Remesal

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:40

Desde el Monte Sinaí, sagrada cumbre de Moisés, hasta los arrecifes de Sharm el-Sheij, cabo turístico balneario del mar Rojo, cruza el desierto reseco ... y pedregoso una carretera escasamente asfaltada de unos doscientos kilómetros. Allí se libraron hace cuatro décadas las batallas de la última guerra entre Egipto e Israel y se firmó el año 1982 el primer acuerdo de paz entre ambos países después de tres sangrientas guerras entre esos dos vecinos intercontinentales. El hábito ya histórico de subscribir la paz en Sharm el-Sheij entre hebreos y musulmanes, tierra reivindicada por la Tora y el Corán de judíos y mahometanos, se ha repetido cuatro veces, la última el pasado lunes para detener la guerra en Gaza entre Hamás e Israel.

