Muere Armand Mattelart, un lúcido teórico de la comunicación

Su muerte nos recuerda los peligros latentes que existen cuando la comunicación se utiliza para anestesiar el espíritu crítico de la ciudadanía, para desinformar y manipular

Agustín García Matilla

Catedrático del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid. Campus María Zambrano de la UVa en Segovia.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

Armand Mattelart es considerado uno de los últimos grandes intelectuales europeos, nacidos antes de la segunda guerra mundial. En mi opinión, él ha sido uno ... de los más lúcidos teóricos de la comunicación en el siglo XX. Algunas de sus obras anticiparon la acelerada transformación de los medios a lo largo del siglo XXI. No hay más que volver a leer sus libros y capítulos de libros sobre globalización, publicidad, televisión, Industrias culturales y análisis de producciones generadas por esas mismas industrias. La obra 'Para Leer al Pato Donald', (1971), es un ejemplo de análisis del discurso y pedagogía de deconstrucción para una lectura crítica del comic. Este libro de Mattelart y Dorfman fue pionero en activar el pensamiento crítico de los lectores ante textos aparentemente inocuos pero cargados de ideología neoliberal.

