Muere Armand Mattelart, un lúcido teórico de la comunicación

Armand Mattelart es considerado uno de los últimos grandes intelectuales europeos, nacidos antes de la segunda guerra mundial. En mi opinión, él ha sido uno ... de los más lúcidos teóricos de la comunicación en el siglo XX. Algunas de sus obras anticiparon la acelerada transformación de los medios a lo largo del siglo XXI. No hay más que volver a leer sus libros y capítulos de libros sobre globalización, publicidad, televisión, Industrias culturales y análisis de producciones generadas por esas mismas industrias. La obra 'Para Leer al Pato Donald', (1971), es un ejemplo de análisis del discurso y pedagogía de deconstrucción para una lectura crítica del comic. Este libro de Mattelart y Dorfman fue pionero en activar el pensamiento crítico de los lectores ante textos aparentemente inocuos pero cargados de ideología neoliberal.

Es bueno, no obstante, recordar en qué circunstancias se fue fraguando la figura de este gran intelectual que refleja los mejores valores humanistas de Europa. En su libro de repaso biográfico, 'Por Una mirada-mundo' (2014), Mattelart recordaba cómo ya a la edad de cuatro años le quedó grabada la imagen de la entrada de las tropas del Tercer Reich en territorio belga. Armand vivió, cuatro años después, en el mismo lugar, la liberación, por parte de las tropas aliadas. La palabra 'liberación' según su propio testimonio «adquiría un significado enorme, dado que ponía fin al universo cerrado y lleno de privaciones correspondientes a los años de la ocupación». Fue en ese mismo contexto donde Armand tomó la decisión de salir de ese universo restringido, identificado con los paisajes de su infancia. Él mismo cuenta que aprovechó la fascinación que le causaron las imágenes que provenían del exterior: desde los envoltorios de las chocolatinas que repartían los soldados norteamericanos, pasando por su afición al coleccionismo de sellos o por las historietas del personaje Tintín, creadas por el también belga, Hergé.

Armand se formó a lo largo de su infancia y juventud en un entorno humanista cristiano que le hizo viajar a diferentes países. Formó parte de los grupos scouts que habían proliferado en Bélgica. Luego vinieron sus estudios en Lovaina y, posteriormente, en París. Fue precisamente en esta ciudad donde conoció a Michèle, su esposa y compañera de vida. Juntos fraguaron un espléndido tándem de convivencia y enriquecimiento intelectual. Una de sus obras conjuntas, 'Historia de las Teorías de la Comunicación' (1ª edición en español en 1997), ha sido un manual de obligada referencia en las Facultades de Comunicación de España y de toda Iberoamérica. Por la gran trayectoria de ambos, la Universidad de Valladolid decidió nombrarlos doctores Honoris Causa, el 5 de mayo de 2016, con el aval de cuatro facultades y dos Departamentos de la UVA.

Uno de los grandes privilegios que he tenido en mi vida, ha sido el poder conocer y trabar amistad con Armand y Michéle Mattelart. Ya en 2002 pude invitarles a participar en el II Seminario Internacional de Alfabetización Digital que codirigí junto al profesor Mariano Cebrián Herreros en la Universidad Complutense de Madrid. Estaba reciente aún el trauma producido por el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. En esos días rememoramos la experiencia vivida en ese otro 11 de septiembre en el que la Junta Militar chilena acabó con el régimen de Salvador Allende. Armand vivió en carne propia, como asesor de Allende, todo ese proceso de desgaste progresivo de un régimen democrático que fue demolido con la cooperación necesaria de la CIA y del gobierno de Estados Unidos. La película 'La Espiral', que también contó con su participación, es un testimonio imprescindible para conocer el complot que provocó la muerte de la democracia en Chile y un largo período de 17 años de dictadura.

La muerte de Armand Mattelart nos recuerda los peligros latentes que existen cuando la comunicación se utiliza para anestesiar el espíritu crítico de la ciudadanía, para desinformar y manipular. La historia de su vida nos da una lección: gracias a su legado, podemos recordar que, como académicos y profesionales de la información y de la comunicación, debemos seguir reivindicando los mejores valores de unos medios que siguen siendo imprescindibles para reforzar la democracia.