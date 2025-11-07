Acerca de la Ciudad de la Justicia

José F. Peláez Valladolid Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:54 Compartir

Me imagino a un par de vallisoletanos del siglo XV, resabiados, mirando displicentes las obras de San Pablo y criticando el gótico isabelino, demasiado moderno para ellos, acostumbrados a la pureza estructural del gótico clásico e incluso anhelando, entre tintillo y tintillo, el románico de los buenos tiempos. O el visigodo de San Juan de Baños. Llegaba por entonces a Valladolid el Renacimiento, una cosa de 'progres' que venía a corromperlo todo: las proporciones, la fe y, sobre todo, el buen gusto castellano. Aquellos vecinos, envueltos en capas pardas se quedarían mirando la fachada de San Pablo –llena de filigranas, de santos diminutos y de tracerías que parecían bordados– y dirían: «Esto ni es arquitectura ni es nada. Esto, lo que es, es un carnaval». O algo así. El Renacimiento les sonaría a una cosa siniestra, gente que hablaba de la proporción del cuerpo humano, de la belleza matemática y de la razón frente al misterio. Humanistas, les llamaban. Y Valladolid, tan castellana, no podía confiar en un arte que viniera de Florencia, ni en arquitectos que midieran con regla lo que antes se hacía con la fe. El humanismo –pensarían– es un pecado que quita del centro a Dios para poner al hombre. Sin saber –esto lo pienso yo– que poner en el centro al hombre es poner en el centro al hijo de Dios.

Cinco siglos y pico después, vemos la Ciudad de la Justicia y todo sigue igual: dos vallisoletanos miran el proyecto en 'El Norte' y critican la modernidad. Uno de ellos es mi amigo, que dice que parece una jaula de pollos. Y, desde luego, no deja de tener su gracia que un juzgado tenga forma de jaula. El otro dice que todos los edificios contemporáneos tienen el mismo aspecto, por lo que la Ciudad de la Justicia bien podría ser el outlet de las Rozas, un concesionario de la avenida de Burgos o un instituto de La Rondilla. Aunque, ya a calzón quitado, mi amigo me reconocía que había recabado tantas opiniones a favor del proyecto que había decidido recular y aceptar que lo suyo no es exactamente desagrado ante una obra sino una posición vital ante una época, que no es más –y cito textualmente– que «el desmentido iconoclasta calvinista a toda nuestra tradición católica».

Y ahí quería yo llegar. El esteticismo de algunos católicos es pura reacción, o sea, odio al mundo actual. No odian el arte: odian el presente. Esta semana los oía criticar el funeral de estado por las víctimas de la dana. Yo vi el acto entero y me pareció muy digno, al margen de que sea totalmente compatible con un funeral católico. La religión –al menos la mía– no debe servir para destruir toda iniciativa seglar. ¿Por qué es mejor la catedral de Valencia que el museo de las ciencias? Esa postura muestra de nuevo que, cuando la reacción no tiene nada contra lo que reaccionar, abandona la iniciativa. Por eso la siempre va por detrás. Y por eso nunca liderará nada.

Es algo muy viejo. Si Ilustración defendió la religión fue por la bondad de las costumbres que imponía. El Romanticismo nos salvó de eso al enseñarnos que la Verdad también produce un impacto estético. De aquella Ilustración surgió el moralismo, pero también el nacionalismo. Y en eso estamos ahora otra vez, en el lado malo de la Ilustración. Habría que recordar que la religión no es una buena costumbre sino la presencia viva del hijo de Dios y, por eso, los católicos nunca podremos acomodarnos a ninguna tradición. Cristo vino a acabar con la tradición y por eso es inquietante. Pero mi amigo, el mismo que asume que el proyecto ha gustado –a mí, desde luego, mucho– apunta que el gusto popular, que es sabio, desprecia los edificios modernos por abandonar las formas 'católicas', que identifica con lo barroco. Sin saber que las formas –también las 'católicas', si es que eso existiera– son dialéctica, algo que evoluciona a medida que evoluciona la función y, sobre todo, la aspiración artística, que debe olvidarse de la búsqueda 'objetiva' de la belleza para abrazar la búsqueda 'subjetiva' de la expresión. Una cosa es la mentalidad del creativo, necesariamente diseñada para encontrar nuevas soluciones, nuevas ideas y salidas disruptivas y otra muy diferente la del moralista, anclado a la tradición y consumido por ella. Una cosa es ser artista y otra un artesano. Mi amigo dice que vale, pero que a él lo que le gusta es el salón que ha proyectado Trump en la Casa Blanca, pilastras corintias blancas con pan de oro, cúpulas de cuarterones y lámparas de cristal de Swarovski. Yo le he dicho que eso es el melón con jamón del arte y que lo que tiene que hacer es irse a Bollywood y enseñarles a bailar una gallarda. O un madrigal. «Si, pero que no sea agarrado», apunta.

En España, el prototipo de conservador se está empezando a convertir en algo poco ligado a una posición intelectual prudente y más cercano a la cosmética, que tiene poco que ver con la belleza y menos aún con la Verdad, pero que engancha con la parte visible de lo identitario. Y no pasaría nada si eso no llegara hasta a nuestra fe. Eso es lo que me preocupa, porque invierte los términos: de una estética religiosa a una religión estética. Y, muchas veces, bajo una estética perfecta, late el vacío, la mentira o incluso la violencia. El fascismo, por ejemplo, sabía mucho de estética, de la estética como anestesia, como trampantojo que oculta el eco de las cosas vacías, del amor por el efecto ante la incapacidad para abrazar la causa. Y no es extraño ver hoy a devotos de la estética del ritual, como si nuestra fe fuera un teatro o una puesta en escena. El esteticismo identitario no es la Verdad sino el folclore de la Verdad.

La reacción siempre teme al creativo, porque va por delante. Y, sin saberlo, aquellos vallisoletanos que criticaban el exceso de San Pablo estaban presenciando el amanecer de la modernidad. Como hoy. La Ciudad de la Justicia tenía toda la pinta de resultar un bodrio, una imitación ridícula de lo gótico e incluso un pastiche, tan del gusto de la ciudad. Pero, gracias a Dios, parece que han acertado con algo bello, respetuoso e integrado en su tiempo, es decir, en el acto de la creación, que, como le digo a mi amigo, es un proceso en marcha, un proceso que no ha terminado. Como escuché decir una vez a Monseñor Argüello: «Si detenemos el devenir del tiempo, detenemos la respuesta evangélica a ese devenir». «Vale, pero que al menos lo llamen Ciudad de la Justicia 'Álvaro García Ortiz', Memorial 'El Salvador- Félix Bolaños' o Centro 'Pumpidou' para la separación de poderes», apunta. Le digo que no se queje mucho que, al menos, el arquitecto, ese tan moderno, se llama Primitivo. Y, ya contentos, nos vamos a echar un tintillo.

