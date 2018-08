Pancarta de los independentistas contra el Rey en la plaza de Catalunya Cristian Reino «El Rey español no es bienvenido en los Países Catalanes», reza el escrito EFE Barcelona Viernes, 17 agosto 2018, 08:58

Un grupo de independentistas ha colgado de madrugada una pancarta en contra del Rey en la fachada de un edificio de la plaza de Cataluña de Barcelona, donde en unas horas se va a celebrar el acto central en recuerdo de las víctimas de los atentados del 17A.

La pancarta, de grandes dimensiones y perfectamente visible desde el lugar donde el Rey asistirá al homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas, pone, en inglés «The spanish king is not welcome in the Catalan Countries» (el rey español no es bienvenido en los países catalanes«).

El mensaje, escrito en letras negras y rojas sobre un fondo blanco, va acompañado de una imagen del Felipe VI colgando boca abajo.

Aunque ninguna entidad ha reconocido por el momento estar detrás de la acción.

En el portal del edificio se encontraban se encontraban algunos activistas, entre ellos Adrià Alsina, que optó a la presidencia de la Asamblea Nacional de Cataluña, así como tres abogados de la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña.