Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que a su partido «le da igual» el candidato que proponga el PP, pero ... que aun así, están «a la espera» del nombre del sustituto de Mazón para desde ese momento comenzar a «explorar la disposición del candidato para acordar esas políticas que permitan acelerar esa reconstrucción de Valencia».

«A Vox le dan igual los nombres, le dan igual los sillones, si es uno o es otro. Nosotros queremos demostrar que es posible hacer una política diferente, no como la que han conocido los españoles en los últimos 40 años: políticas impulsadas por el bipartidismo. Y ese es nuestro principal valor y es lo que queremos aportar en la mesa, en Valencia y en el resto de regiones cuando sea oportuno», ha afirmado Garriga en una entrevista en RNE.

El partido de Santiago Abascal quiere negociar con el pacto presupuestario de 2025 alcanzado con Mazón como base. «Estamos para acordar políticas para acabar de fortalecer el rumbo que decidimos impulsar en Valencia con el acuerdo presupuestario al que llegamos hace un año, en el que defendimos la renuncia al Pacto Verde Europeo, el acabar con esas políticas migratorias, la reducción en materia fiscal, el impulso de una educación de calidad y el facilitar el acceso a la vivienda». ha agregado el dirigente de Vox.