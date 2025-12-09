El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feijóo y Abascal, en el patio del Congreso. EFE

Vox desconfía de un PP dividido en cuatro

El partido de Abascal afirma que no sabe a qué atenerse ante los populares por las diferencias de actuación de los barones

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:05

Más allá de la teatralidad propia de cualquier negociación, el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, fue investido el 27 de ... noviembre, a la primera y sin sobresaltos, con el apoyo de Vox. Al partido de Santiago Abascal le valió con que Pérez Llorca pronunciase un discurso duro con la inmigración irregular, contrario al Pacto Verde europeo y en el que reclamaba «obras hidráulicas de gran calado», en la línea del pacto presupuestario que habían alcanzado con Carlos Mazón unos meses antes, en mayo, para otorgarle su confianza. «Usted tiene la oportunidad de apoyarse en Vox para dignificar a los valencianos desde la lealtad y el amor a nuestra patria. Vox le tiende la mano y le ofrece un camino», dijo el portavoz de los de Santiago Abascal en Les Corts, José María Llanos, tras la intervención de Pérez Llorca.

