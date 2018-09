Venezuela pedirá a España la extradición de una persona por el atentado fallido a Maduro Maduro. / Reuters El presidente venezolano asegura que esta persona estaba dirigiendo las operaciones para proteger a los terroristas después del ataque EFE Caracas Martes, 25 septiembre 2018, 09:55

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que las autoridades del país pedirán a España la extradición de una persona, que no identificó, por su presunta vinculación con el atentado con explosivos que sufrió el gobernante el pasado 4 de agosto en medio de un acto público.

«Vamos a solicitar legalmente al Gobierno de España la extradición de la persona involucrada (que estaba) directamente desde España dirigiendo las operaciones para proteger a los terroristas después del atentado», dijo Maduro en una alocución que fue transmitida por el canal estatal VTV.

Durante una reunión con parte de su gabinete ministerial, el líder chavista insistió en que esta persona guarda relación con el ataque por el que han sido detenidos 28 supuestos implicados, mientras el Gobierno ha señalado a los gobiernos de Colombia, Chile y México.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó ayer que las embajadas de Chile, México y Colombia debían explicar por qué el ciudadano Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias 'Morfeo', detenido el sábado de madrugada por el atentado, mencionó en un vídeo de «confesión» las sedes de esos tres países en Caracas.

En este material, el hoy detenido indicó que tras el fallido atentado contra Maduro tuvo contacto con una persona, a la que no mencionó, que se encontraba «en España», y quien supuestamente le dice que debe trasladarse a la embajada de Chile en Caracas para que le ayudaran a salir del país. «Que de ahí me va a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia y que de Colombia me iban a sacar lo que es frontera», añadió.

«Llegué a la embajada de Chile y estaba cerrada», relató y señaló que ante ello le ordenaron ir hasta la casa de la supuesta persona de la embajada chilena que le ayudaría y que estaría ubicada en una zona de clase media alta de Caracas. «Resulta ser que en la puerta de su casa, sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país», agregó y dijo que entonces lo enviaron a la sede de la «iglesia episcopal» pero que no encontró a los curas.

Maduro volvió a mostrar hoy estas grabaciones y reiteró sus acusaciones a la «extrema derecha» venezolana por estos hechos.