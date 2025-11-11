El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado de Sumar Gerardo Pisarello. EP

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía

Los dos representantes de Sumar en la Mesa de la Cámara baja anuncian su ausencia, que se suma a las de ERC, Bildu y Podemos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:29

Comenta

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto institucional por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, que se celebrará el ... 21 de noviembre. Los dos representantes de Sumar en la Mesa del Congreso (la vicepresidenta tercera Esther Gil de Reboleño y el secretario primero Gerardo Pisarello) han anunciado este martes que no acudirán a esta cita, que se celebrará en la Cámara baja, unas ausencias que se suman a las ya anunciadas de ERC, Bildu y Podemos, que no asisten a los actos organizados por la Casa Real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  6. 6

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  9. 9 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid
  10. 10 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía