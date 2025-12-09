El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio EP

El tribunal deja en manos de la Fiscalía la decisión de expulsar de la carrera a su exjefe

La sentencia delimita la inhabilitación de García Ortiz al cargo de fiscal general y considera «excesiva» si afecta también a su continuidad en la carrera, aunque eso le compete al Ministerio Público

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:34

Comenta

Uno de los asuntos más controvertidos de la sentencia contra Álvaro García Ortiz son el alcance de los dos años inhabilitación y la responsabilidad ... civil que deberá abonar (10.000 euros) por daños morales al querellante Alberto González Amador. La resolución asegura sobre el primer asunto que la pena «supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae», concretándose exclusivamente en el que ostentaba el acusado en el momento de los hechos: fiscal general del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  7. 7

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  8. 8

    Los grafiteros más veteranos de Valladolid caen a sus 60 años y pagarán 750 euros de multa
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El tribunal deja en manos de la Fiscalía la decisión de expulsar de la carrera a su exjefe

El tribunal deja en manos de la Fiscalía la decisión de expulsar de la carrera a su exjefe