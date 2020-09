Torra acusa a ERC de «normalizar la represión» Quim Torra. / Efe El presidente de la Generalitat esconde las cartas ante su posible inhabilitación CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 15 septiembre 2020, 14:57

Quim Torra acudirá el jueves al Tribunal Supremo para asistir a la vista por el recurso contra su condena por desobediencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Torra será arropado por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y por la consejera de Presidencia, Meritxell Budó. De ratificar la condena del TSJC, el Supremo inhabilitaría al jefe del Ejecutivo catalán durante año y medio, lo que implicaría su cese automático.

Torra, en cualquier caso, insiste en que no cometió ningún delito, aunque en el juicio admitió la desobediencia, y que si no retiró a tiempo la pancarta a favor de los presos del balcón del Palau de la Generalitat, por orden de la junta electoral, fue para defender la libertad de expresión. ERC y la CUP, en cambio, le presionan para que convoque elecciones y pacte la respuesta a su eventual inhabilitación. Por su parte, la consejera de Presidencia ha asegurado esta mañana que situarse en el escenario posterior a su condena antes de que se produzca, como plantean las dos formaciones secesionistas, es «normalizar la represión». «No podemos normalizar que sea condenado por defender la libertad de expresión», ha asegurado Budó, que ha pedido no dar por hecho que el Supremo ratificará la sentencia del TSJC.

Budó, mientras, ha insistido en que no avanzará ningún escenario. Torra no suelta prenda y no quiere ni oír hablar de elecciones. El presidente de la Generalitat abrirá mañana el debate de política general, que se prolongará hasta el viernes, y tiene previsto abordar su obra de gobierno y la gestión de la pandemia. Además, reclamará a la Cámara «solidaridad antirrepresiva».

Torra es el tercer presidente de la Generalitat consecutivo con problemas con la justicia. Artur Mas fue condenado a una pena de inhabilitación por organizar la consulta del 9-N de 2014. Carles Puigdemont está procesado por un delito de sedición a la espera de su extradición y Quim Torra se enfrenta a una condena por desobediencia, que aún no es firme. El independentismo, por tanto, llegará a debate de política general sin haber pactado una respuesta a la posible condena de Torra. Ni siquiera se sabe si Torra está dispuesto a pactar la respuesta

Hasta la fecha, casi todos los actores han hablado con cierta claridad, menos el principal afectado. ERC pide elecciones de forma inmediata. La CUP aboga por llamar a las urnas y situar a Torra en una especie de presidencia simbólica. Y Artur Mas apostó ayer por convocar elecciones o investir a otro presidente.

Respecto a la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, la portavoz del Govern ha señalado que no hay novedades. La cita, que sería la segunda desde su constitución en el mes de febrero, sigue sin fecha ni orden del día. La parte catalana insiste en incluir la autodeterminación y la amnistía en el orden del día. «Las únicas fechas fijas son el 17 y el 23 de septiembre» (citas de Torra en el Supremo y el TSJC, respectivamente), ha señalado Budó. «Son fechas fruto de la represión», ha rematado.