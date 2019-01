Torra acudirá mañana a la cárcel de Brians 2 a despedir a los presos El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe La ANC llama a los independentistas a que no impidan el traslado de los acusados | El Govern se reunirá mañana de manera extraordinaria CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 31 enero 2019, 12:17

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acudirá mañana a la prisión de Brians 2 (Barcelona) para despedir a los presos que mañana serán trasladados a Madrid para asistir al juicio que arranca previsiblemente la semana pasada. Torra busca una nueva escenificación del apoyo del sececisionismo a los procesados, como la que ayer encabezó en el Palau de la Generalitat, junto a los partidos soberanistas y los familiares de los presos. Además, el Consejo de Gobierno de la Generalitat se reunirá mañana de forma excepcional (la reunión habitual es los martes) para tratar de lanzar una imagen de unidad (después de días de fuertes reproches entre unos y otros sectores del independentismo) y de apoyo a los presos. El consejo de gobierno será monográfico sobre la cuestión de los presos. Lo ha confirmado el consejero de Política Digital en Catalunya Rádio. Jordi Puigneró ha señalado que la reunión responde a que los presos merecen que el Govern les apoye en lo que haga falta. Y celebrando esta reunión se evidencia este hecho, ha señalado.

Mientras, un día después de que tanto Torra como la presidenta de la Asociación por los Derechos Civiles, Meritxell Lluís, esposa de Josep Rull, pidieran ayer calma a los secesionistas que acudirán a las prisiones a despedir a los presos, esta mañana se ha sumado la ANC a las llamadas a la moderación y la serenidad. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha pedido a la gente que acompañe a los presos, pero que permita el traslado y no bloquee el paso de las furgonetas. «¿Qué sentido tiene obstaculizar un traslado que no conseguirás porque no tienes la suficiente fuerza, ya que se los podrían llevar en helicóptero?», ha cuestionado en relación a las amenazas de los GAAR y los CDR. Y además, ha recalcado que hay que «afrontar el juicio». «La realidad es que no se implementó la república y que se decidió ir a declarar y afrontar este juicio», ha señalado para justificar que no ha lugar a los actos de bloqueo.