El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz Europa Press

El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad»

La Sala de lo Penal confirma la decisión del juez de que solo la renuncia motu proprio de García Ortiz podría apartarle del cargo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:59

Comenta

Álvaro García Ortiz se sentará el lunes en el banquillo de los acusados como fiscal general del Estado, salvo que él, motu proprio, decida dimitir ... antes, algo que ya ha descartado el propio imputado. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que carece de «potestad» para apartar preventivamente del cargo al máximo responsable del Ministerio Público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  7. 7 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  8. 8

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  9. 9

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  10. 10

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad»

El Supremo rechaza suspender al fiscal general antes del juicio por carecer de «potestad»