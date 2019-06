El Supremo rechaza que Jordi Sànchez abandone la cárcel para entrevistarse con el Rey Afirma que un permiso extraordinario de este tipo no está contemplado en la Ley Penitenciaria MELCHOR SÁIZ-PARDO y MATEO BALÍN Madrid Lunes, 3 junio 2019, 12:58

No habrá audiencia de Felipe VI a Jordi Sànchez. El Supremo ha rechazado conceder el permiso solicitado por el expresidente de ANC para asistir a la ronda de consultas con el Rey como representante del grupo Junts per Catalunya, del que salió elegido diputado en las elecciones del 28 de abril. El Supremo entiende que su caso no encaja en el artículo 47.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que es el que regular la concesión de permisos extraordinarios de salida de prisión.

Este precepto es muy restrictivo. Solo permite la excarcelación temporal en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y «otras personas íntimamente vinculadas con los internos» o alumbramiento de la esposa. O en el caso de «importantes y comprobados motivos».

En su auto, el tribunal señala que, obviamente, el permiso pedido por Sànchez no encaja en la existencia de un acontecimiento que afecte a un familiar del interno. Por lo que solo podría incluirse en el inciso en el que alude a «importantes y comprobados motivos» que justificarían la autorización. Y esa «importancia», según la sala, no está relacionada con «la relevancia constitucional de esa entrevista» con el monarca, sino con las circunstancias personales del interno.

Participación política

Para el tribunal, además, no hay una afectación del derecho de participación política, puesto en esa ronda de consultas Jordi Sànchez es perfectamente sustituible por cualquier otro miembro de su candidatura política. De hecho, hay partidos, como el PNV, que no envía a Zarzuela a la ronda de contactos a su cabeza de lista en las generales, sino al presidente de su partido. En ningún sitio está establecido qué representante de las candidaturas que han obtenido actas de diputados en el Congreso debe acudir a entrevistarse con el Jefe del Estado.

En cualquier caso, la Sala recuerda a la defensa de Sànchez que ha incurrido en su petición en un defecto formal que por sí solo justificaría su rechazo, ya que, si bien la competencia para conceder o denegar permisos extraordinarios es del tribunal, debió dirigir su solicitud a la administración penitenciaria para la previa tramitación de un expediente administrativo a cargo del establecimiento penitenciario en que el solicitante está ingresado.

Sin embargo, el tribunal argumenta que la necesidad de una pronta respuesta motivada que despeje las incertidumbres acerca de la petición de Sànchez, hace aconsejable no retrotraer las actuaciones para la correcta formalización del expediente.