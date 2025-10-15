El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Díaz Ayuso este miércoles en Madrid. E. P.

Los servicios jurídicos de Madrid estudian si crear o no la lista de objetores

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la polémica es una «cortina de humo» para tapar el 'caso Ábalos'

M. E. A.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:32

Comenta

No hay tregua entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Los servicios jurídicos regionales están estudiando si procede o no crear el registro de ... objetores de conciencia al aborto a cuya implantación están obligadas por ley las comunidades autónomas y que le ha sido requerido formalmente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez después de que Isabel Díaz Ayuso haya dicho que «nunca va a hacer» la «lista negra» de médicos objetores. «Cuando tengamos algo que decir al respecto, lo vamos a hacer. En cualquier caso, no nos engañemos: este registro no sirve para nada. Lo único que pretende es señalar a determinados médicos. Hemos dicho que no vamos a hacer registros ni que señalen, igual que no señalamos a mujeres por abortar o por no hacerlo», aseguró este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

